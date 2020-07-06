ليبيا – شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة مشتركة لكل من أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية ووانغ يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة في جامعة الدول العربية أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن أبو الغيط أكد على أهمية التوصل لحلول سياسية شاملة لتسوية مختلف الأزمات العربية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا.