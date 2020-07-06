أنباء عن بدء عملية سحب متبادل للقوات بين الهند والصين في مناطق حدودية متنازع عليها

أنباء عن بدء عملية سحب متبادل للقوات بين الهند والصين في مناطق حدودية متنازع عليها

الهند – ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الاثنين أن عملية لفض الاشتباك بين القوات الهندية والصينية قد بدأ تنفيذها في مناطق حدودية متنازع عليها بين البلدين.

وذكرت وكالة ANI أن بدء العملية في وادي جالوان بمنطقة لاداخ جاء نتيجة اتصالات دبلوماسية وعسكرية مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية هندية أن الجيش الصيني أعاد الخيام والمركبات والقوات إلى مسافة كيلومتر أو كيلومترين من المواقع التي تم الاتفاق على فض الاشتباك فيها خلال محادثات بين العسكريين.

وأضافت أن المركبات المدرعة الثقيلة الصينية ما زالت موجودة في عمق مناطق بوادي جالوان، وأن الجيش الهندي يراقب الوضع بحذر.

يأتي هذا التطور بعد اشتباك بين الجيشين الهندي والصيني في وادي جالوان الشهر الماضي.

وتبادلت نيودلهي وبكين اللوم على هذا الاشتباك الذي قالت الهند إن خسائرها فيه بلغت 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بينما لم تكشف الصين عن عدد خسائرها، مع أن الجانب الهندي قال إنها وصلت إلى 40 قتيلا.

المصدر: وسائل إعلام هندية