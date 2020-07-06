روسيا – نشر نادي “زناميا ترودا” لكرة القدم، التابع لمدينة “أوريخوفو-زويفو” الروسية، مقطع فيديو للحظة إصابة حارس مرمى الفريق إيفان زابوروفسكي بعاصفة رعدية يوم السبت الماضي، أثناء التدريبات.

وجاء في التقرير الذي نشره الفريق على صفحته في موقع “تويتر” أن حارس المرمى كان يتدرب بمفرده بعيدا عن زملائه، عندما ضربته الصاعقة، بالرغم من أن السماء كانت صافية، وأول من لاحظ ذلك هو مدربه أنطون باسوف، الذي هرع لمساعدته. فأجرى له الإسعافات الأولية من تدليك غير مباشر للقلب والتنفس الاصطناعي، حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلت حارس المرمى الشاب البالغ من العمر 16 عاما، إلى المشفى، وأدخل في غيبوبة اصطناعية، وفي المساء نقل إيفان زابوروفسكي بطائرة مروحية إلى مدينة ليوبيرتسي.

وقال النادي في بيان له إن حالة زابوروفسكي مستقرة الآن ولا خطر على حياته، وذلك وفقا للأطباء، وقلبه يعمل بشكل طبيعي، ولكنه تعرض لحروق شديدة.

يذكر أن فريق “زناميا ترودا” احتل المركز الـ11 على لائحة ترتيب المنطقة الغربية لدوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم، الذي انتهى قبل موعده بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات