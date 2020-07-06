ليبيا – أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن بلاده تتواصل مع جميع البلدان التي قد يكون لها تأثير على تسوية الوضع في ليبيا من خلال الأمم المتحدة وأن التفاعل المتعدد الأطراف مستمر بما في ذلك مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا معقد وصعب للغاية.

فيرشينين وفي تصريح للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن ليبيا وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين قال :”نحن نتواصل مع جميع الأطراف وقبل كل شيء نتواصل في إطار الأمم المتحدة حيث تتم مناقشة هذه القضية في الأمم المتحدة وهي مدرجة على جدول الأعمال لذلك من الطبيعي أن نحافظ في هذا السياق متعدد الأطراف على اتصالات مع جميع من يمكنهم لعب دور ما”.

وأضاف فيرشينين:”الوضع في ليبيا معقد وصعب للغاية ما نفعله هو أننا نركز جهودنا كي نحافظ على الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية بتشجيعهم للتوصل إلى حل مقبول لكل الأطراف كل هذا يتم برعاية الأمم المتحدة”.