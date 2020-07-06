ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن الغارات الجوية التي شنها ما وصفه بـ” الطيران المعلوم لدى البرلمان” على قاعدة الوطية هي رسالة واضحة بأهدافها التي شكلت صفعة قوية وموجعة لوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأدواته في ليبيا وخاصة حكومة الوفاق التي وصفها بـ”حكومة الميليشيات” برئاسة فائز السراج.

الدرسي وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” اللندنية اليوم الاثنين قال إن رسائل هذه الغارات تؤكد أن الساحة في ليبيا ليست فارغة بل توجد فيها قوى لها القدرة على الضرب بقوة في أي مكان وساعة ما تشاء وهي في ذات الوقت إنذار مباشر لأردوغان وتذكير له بالخطوط الحمراء التي لا يجب أن يتجاوزها بعد تزايد التحركات التركية في ليبيا وسط أنباء عن استعدادات لشن هجوم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة.

يشار إلى أن غرفة العمليات الجوية بالقيادة العامة قد أعلنت إستهدافها لمنظومات الدفاع الجوي طراز ( هوك ) والرادارات التي ثبتتها القوات التركية الخميس والجمعة في قاعدة عقبة بن نافع بسلسلة ضربات جوية .

وقد تحصلت المرصد على صور للمنظومات والرادارات التركية التي تم نصبها في قاعدة عقبة بن نافع حيث يظهر في الصور ثلاثة منظومات ومثلها رادارات متحركة وأخرى ثابتة ومنظومة ” كورال ” للتشويش والحرب الإلكترونية .