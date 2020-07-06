ليبيا – قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن قصف قاعدة عقب بن نافع “الوطية” يظهر بحسب وجهة نظره رغبة ما وصفه بـ “الانقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وداعميه الأجانب في مواصلة الفوضى بليبيا حسب زعمه.

المسؤول التركي أشار في تصريح لوكالة “الاناضول” التركية إلى أن ما وصفه بـ”الاعتداءات” (قصف المواقع التركية في الوطية) ومواصلة دعم حفتر ستعزز حالة عدم الاستقرار وستزيد من وتيرة الاشتباكات.

واعتبر أن ما وصفه بـ”الاعتداء على قاعدة الوطية” التي تسيطر عليها حكومة الوفاق تسبب بتعطل بعض الأنظمة فيها، مؤكداً أن المساعي في المنطقة مستمرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا حسب تعبيره.

واختتم قائلاً :”القصف على قاعدة الوطية يظهر بشكل جلي الإرادة عند حفتر وداعميه من القوى الخارجية بالحفاظ على حالة عدم الاستقرار في ليبيا، مواصلة هذه الاعتداءات ودعم الانقلابي حفتر بشكل علني ستغذي حالة الفوضى والاشتباكات”.