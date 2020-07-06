ليبيا – جرى أمس الأحد اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
السراج تقدم وفقا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس، للرئيس الجزائري بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المصادفة للخامس يوليو متمنياً له التوفيق والسداد وللشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.
وبارك السراج استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم في ثراها وفاءً لذكراهم وحفاظاً للذاكرة الوطنية.
يشار إلى أن إتصال السراج مع الرئيس الجزائري تبون جاء بعد تصريحات الأخير عن تجاوز الاحداث الراهنة لحكومة الوفاق ، مبيناً بأن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات تمثل كل الليبيين بانتخاب رئيس ونائبين للرئيس لتمثيل كافة تركيبات ليبيا واعتماد دستور جديد.