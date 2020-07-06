ليبيا – جرى أمس الأحد اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

السراج تقدم وفقا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس، للرئيس الجزائري بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المصادفة للخامس يوليو متمنياً له التوفيق والسداد وللشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

وبارك السراج استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم في ثراها وفاءً لذكراهم وحفاظاً للذاكرة الوطنية.

يشار إلى أن إتصال السراج مع الرئيس الجزائري تبون جاء بعد تصريحات الأخير عن تجاوز الاحداث الراهنة لحكومة الوفاق ، مبيناً بأن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات تمثل كل الليبيين بانتخاب رئيس ونائبين للرئيس لتمثيل كافة تركيبات ليبيا واعتماد دستور جديد.