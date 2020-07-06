ليبيا – أكد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين أن الولايات المتحدة تعارض جميع أنواع التدخلات الأجنبية في ليبيا وتدعو إلى اللجوء للمفاوضات تحت رعاية الناتو للتوصل إلى حل.

كوهين وفي حوار على قناة “العربية الحدث” أمس الأحد وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع “أكد أن أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل وأن الولايات المتحدة تأخذ موقفًا قويا لدعم المفاوضات.

وعن سؤاله عن دعم أمريكا لإعلان الرئيس السيسي بشأن التدخل العسكري إذا تمت السيطرة على سرت من قبل قوات خارجية قال كوهين إن الولايات المتحدة تقدر الأمن المصري وترفض التدخل في ليبيا.