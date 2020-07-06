ليبيا – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير سلاح الإشارة ورئيس لجنة الأقمار الصناعية ورئيس لجنة المحمول العسكري بالإضافة لرئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح وفقاً لمكتبه الاعلامي بأن السيسي اطلع خلال الاجتماع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري “طيبة 1”.