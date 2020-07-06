ليبيا – أعلنت قوة تابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة تمكنها في الأيام القليلة الماضية من القبض داخل المدينة على شخص يدعى ( عمر دبوس ) سوري الجنسية مؤكدة إنتسابه لتنظيم داعش .

وقالت القوة في بيان طالعته المرصد : ” جاءت هذه العملية بعد توفر معلومات تفيد بتبعية هذا الشخص لما يعرف بتنظيم داعش وأنه على تواصل مع عديد العناصر الإرهابية خارج ليبيا ” .

وبثت المشتركة مصراتة مقطع فيديو قصير لاعترافات هذا السوري قال فيه بأنه ” مبايع ” لتنظيم داعش منذ عام 2018 ويكنى ” أبو الخطاب ” كما قال بأنه منضم لما أسماها ” السرايا الإلكترونية والهاكر ” التابعة للتنظيم .

وعلى إثره ووفقًا للبيان : ” قامت وحدة التحري والرصد بجمع كافة المعلومات عن الشخص المطلوب وتحديد مكان إقامته وبعد صدور مذكرة القبض من قبل مكتب النائب العام تم تنفيذ العملية بكل حرفية وانضباط وتخطيط محكم دون تعريض حياة المتواجدين بمكان إقامتهم للخطر ” .

وختم البيان بأن : ” هذه العملية تأكيدا للجهود المستمرة والمبذولة من قبل حكومة الوفاق الوطني في ملاحقة العناصر والجماعات الإرهابية والقبض على كل من ينتمي لها ويهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن “.

وتعتبر هذه العملية من العمليات القليلة التي تم القبض فيها على منتسبين سوريين لتنظيم داعش من قبل الوفاق وذلك بعد توافد المئات منهم خلال العام الجاري وطيلة الأعوام الماضية متخفيين في صورة لاجئين قادمين من تركيا .

وتأتي هذه العملية أيضًا بعد لقاءات بين باشاآغا مع الأمريكيين قالت المصادر بأن الجانب الأمريكي أمده فيها بأسماء عناصر ” داعشية وقاعدية ” قدمت مؤخرًا من سوريا او حتى منذ سنوات عبر تركيا وكان آخر هذه اللقاءات في مدينة زوارة مع ” أفريكوم ” حيث رفض الجانب الأمريكي أن يكون اللقاء في طرابلس او مصراتة حيث تتواجد هذه العناصر .

المرصد – متابعات