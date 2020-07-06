لبنان – افاد مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، إنه سيوفر نقدا أجنبيا بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار لمستوردي ومصنعي السلع الغذائية الأساسية.

وقال المصرف في بيان إنه “سيؤمن المبالغ الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار”.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي في السوق الموازية، حيث قال أحد المتعاملين إن سعر الصرف تراوح اليوم بين تسعة آلاف و9500 ليرة للدولار.

وما يزال البنك المركزي اللبناني يحدد السعر الرسمي عند 1507.5 ليرة للدولار.

المصدر: “رويترز”