إسبانيا – تغلب برشلونة على مضيفه فياريال بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتناوب على تسجيل رباعية النادي الكتالوني كل من باو توريس مدافع فياريال بالخطأ في مرمى فريقه والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان وأنسو فاتي في الدقائق 3 و20 و45 و87 على التوالي، فيما سجل جيرارد مورينو هدف “الغواصات الصفراء” الوحيد في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني وقلص الفارق إلى 4 نقاط مع صاحب الصدارة غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تغلب بدوره في وقت سابق اليوم على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد.

في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب مع تبقي أربع جولات من عمر “الليغا”.

المصدر: RT