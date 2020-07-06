ليبيا – طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي بأن يتصرف بشكل مناسب انطلاقاً من مسؤولياته وذلك من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة “نمساوية” وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأحد قال:” وهذا يعني استثمار كل مورد ممكن في الحوار السياسي وهو الأداة الوحيدة للتوصل إلى حل تفاوضي ودائم للأزمة الليبية “.

وأضاف دي مايو:” الاتحاد الأوروبي أعطى بالفعل إشارات مهمة في هذا الاتجاه من خلال عملية إيريني”، موضحاً أنه على قناعة بأنها ستسهم بشكل كبير في جهود تهدئة ليبيا ولكن يجب أن يستمر العمل لتعزيز الوجود الأوروبي هناك.