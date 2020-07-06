ليبيا – قال المحلل العسكري المصري اللواء نصر سالم إن استهداف الجيش الليبي لقاعدة الوطية حق شرعي في الدفاع عن بلاده ضد الاحتلال العثماني الذي تحاول تركيا عبر توقيع الاتفاقيات مع حكومة فائز السراج في طرابلس ترسيخه، مؤكداً أن ما تقوم به حكومة الوفاق هو تسليم للأراضي الليبية إلى الأتراك ليحتلوها.

سالم وفي لقاء على قناة “الغد” أمس الأحد أوضح أن استهداف الجيش الليبي قاعدة الوطية يحمل عدة رسائل واضحة أولاها للشعب الليبي وطمأنته بأن لديه جيش وطني قادر على حماية أرض الوطن وكامل حقوق المواطنين.

وتابع أن الرسالة الثانية هي للمحتل التركي بأن هذا الهجوم لن يكون الأخير وستتوالي الضربات حتى يتم تطهير الأراضي الليبية والثالثة للمجتمع الدولي بأن الشعب الليبي بجيشه الوطني يرفضون ذلك الاحتلال.

اللواء سالم وفي تصريح سابق لموقع “العربية. نت” قال إن منطقة سرت هي الباب الحقيقي للسيطرة على مناطق الهلال النفطي الغنية بالبترول كما تعتبر الجفرة كذلك نقطة استراتيجية مهمة فهي تربط جنوب وشمال ليبيا وفيها أكبر قاعدة جوية لذا فإن السيطرة عليها مع سرت تعني أن طريق الوصول للحدود المصرية وتهديدها بات مفتوحا.

كما أضاف قائلاً :”لهذا السبب فإن محور سرت الجفرة من الحدود المعروفة في استراتيجيات الأمن القومي المصري فالعقيدة العسكرية المصرية هي الدفاع عن البلاد ومواجهة الخطر الذي يهددها من أبعد نقطة ممكنة وأبعد نقطة من الناحية الغربية هي سرت والجفرة ولذلك كانت كلمات الرئيس السيسي واضحة ولا لبس فيها إن هذا الخط خط أحمر بالنسبة لمصر”.