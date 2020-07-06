إسبانيا – صرح الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بأن التحكيم بوجود تقنية الفيديو “فار” يظهر كل شيء تماما، وهو”الأكثر عدلا”، وذلك ردا على الجدل المثار مؤخرا حول استخدامها في الليغا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم، عشية مباراة فريقه أمام مضيفه سيلتا فيغو، المقررة غدا ضمن الليغا: “تقنية الفيديو؟ لن أكرر الأشياء التي قلتها بالفعل، وليس لها معنى الآن. لقد قلتها عندما فكرت في الأمر وعلقت عليه، تقنية الفيديو تكشف كل شيء.. قبل ذلك، لم يكن لدينا إمكانية رؤية بعض المواقف، وبالتالي الحكم يمكن أن يخطئ”.

وأوضح: “لكن مع وجود الـ”فار” هذا أكثر إنصافا، ويكون الأمر كذلك مع الفرق التي تفوز، فإذا حصلوا على ركلات جزاء أكثر، فهذا لأنك تهاجم أكثر، مثل ريال مدريد.. الفار يكشف كل شيء”.

وحول الشكاوى المستمرة، أجاب سيميوني: “الحكم يرى ما يحدث ويراجعه، ثم هناك حكم مسؤول عن “فار”.. الجميع سيتأذى ويستفيد من التقنية، لكن الآن كل شيء واضح بالنسبة لنا”.

وكان ريال مدريد، متصدر الليغا حاليا، قد فاز في آخر مباراتين له بفضل ركلتي جزاء، مما أثار الكثير من الجدل.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث في ترتيب الليغا برصيد 62 نقطة، بعد الجولة الـ 34، متأخرا بفارق 15 نقطة عن جاره المتصدر ريال مدريد.

المصدر: وكالات