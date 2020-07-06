عباس لميركل: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

عباس لميركل: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

فلسطين – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، استعداد فلسطين للذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل “على أساس الشرعية الدولية”.

وأفادت وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية امس بأن عباس أطلع ميركل على “آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا”.

وثمن الرئيس الفلسطيني موقف ألمانيا “الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بضم الأراضي المحتلة بالقوة”.

وأعرب عن استعداد فلسطين “للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية”.

كما أطلع عباس المستشارة الألمانية على الجهود الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا والعمل على السيطرة عليها، مثمنا جهود ألمانيا ونجاحها في السيطرة على الوباء.

بدورها، أكدت ميركل موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بالقانون الدولي، مشددة على أهمية جلوس الجانبين إلى طاولة المفاوضات، وأهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي.

يذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت عن رفضها للخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة إياها غير شرعية.

المصدر: وفا