ليبيا – قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة إن تركيا تسعى لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية على غرار ما فعلته في سوريا.

عكاشة وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الأحد أضاف أن هناك غياب دولي غير مبرر بشأن مواجهة خروقات تركيا في ليبيا، مؤكدا أن أردوغان يحاول استغلال انشغال أوروبا بالمشكلات الداخلية لتعزيز تواجده في ليبيا.

وناشد العقلاء في الغرب الليبي ،قائلا: “تواجد تركيا لا يوجد له وصف سوى الاحتلال ويجب عدم الاستسلام للهيمنة التركية”، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تكرار نموذج الحرس الثوري الإيراني في ليبيا.

مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد أن تركيا تسعى لسرقة مقدرات الشعب الليبي، مشيدا بتنظيم تظاهرات في بنغازي لإعلان الجهاد ضد العدوان التركي كونها تعبر عن الليبيين.