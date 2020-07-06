فرنسا لن تحظر “هواوي” لكنها تحث الشركات على الابتعاد عنها

فرنسا لن تحظر “هواوي” لكنها تحث الشركات على الابتعاد عنها

فرنسا – أعلنت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية (ANSSI) أنه لن يتم في فرنسا حظر معدات شركة “هواوي” الصنية للاتصالات، لكنها حثت الشركات الفرنسية على تجنب الاعتماد عليها.

وقال رئيس الوكالة غيوم بوبار في تصريح لصحيفة “Les Echos” الفرنسية اليوم الأحد: “بوسعي القول إنه لن يكون هناك حظر شامل”.

وأضاف أن “الشركات التي لا تستخدم معدات “هواوي” حاليا، نحثها على الامتناع عن القيام بذلك”.

وتابع: “أما بخصوص من يستخدمونها، سنمنحهم تراخيص لمدد تتراوح بين 3 و8 سنوات”.

وأشار إلى أن مخاطر استخدام معدات وتقنيات 5G للاتصال من قبل الموردين غير الأوروبيين أكثر مما هي عند الموردين الأوروبيين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات الوطنية الفرنسية Orange قد اختارت استخدام معدات Nokia وEricsson.

ومن شأن قرار السلطات أن يؤثر على شركتي Bouygues Telecom وSFR اللتين تعتمد شبكاتهما على معدات “هواوي” بنسبة حوالي 50%.

وكانت الولايات المتحدة، التي قد اتخذت إجراءات ضد “هواوي” معتبرة اياها “خطيرة” على الأمن القومي الأمريكي، حثت حلفاءها الأوروبيين على الامتناع عن استخدام منتجات “هواوي” أثناء الانتقال إلى النظام الجديد للاتصالات 5G، محذرة من أن تلك المنتجات قد تستخدم من قبل الصين للتجسس، فيما تنفي شركة “هواوي” الاتهامات الأمريكية الموجهة إليها.

المصدر: رويترز