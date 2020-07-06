ليبيا – اجتمع عضو لجنة الطاقة مفتاح عطية الشاعري أمس الأحد مع مدير محطة تحلية طبرق المهندس محمد رزق ابوبكر ورئيس قسم الشؤون الإدارية ورئيس قسم الصيانة العامة المكلف المهندس فتح الله خليفة بورويص .

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس ما تم بشأن الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وما تحتاجه محطة طبرق من صيانة وتطوير بغية حلحلة أزمة المياه بالمدينة.

وتناول الاجتماع تخريد محطة التحلية القديمة الموجودة بموقع محطة توليد الطاقة الكهربائية بطبرق وذلك لتنفيذ توسعة لمحطة تحلية طبرق عن طريق إضافة وحدات تحلية جديدة لحل أزمة نقص المياه.

كما تم الاتفاق على إرسال التقارير الفنية واحتياجات المحطة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بناءاً على توصيات عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية.