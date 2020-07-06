روسيا – كشفت النسخة الروسية من مجلة “فوربس” كيف جمعت البطلة الأولمبية للتزحلق على الجليد الروسية آلينا زاغيتوفا البالغة من العمر 18 عاما، 1.1 مليون دولار خلال عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجمة الروسية تحصل على إراداتها بشكل رئيسي من مشاركاتها في العروض المختلفة للتزحلق الفني على الجليد، وليس من خلال البطولات الرياضية.

وأوضحت أن آلينا زاغيتوفا حصلت على (8.06) مليون روبل (الدولار يعادل نحو 70 روبلا)، من خلال مشاركتها في عرض “الجميلة النائمة”، التي تنظمها بطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا زوجه دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تشارك البطلة الروسية في عروض مختلفة في أوروبا وآسيا، وتحظى بشعبية كبيرة على وجه الخصوص في اليابان، حيث تحصل على 10 آلاف دولار مقابل العرض الواحد، ووفقا لتقديرات مجلة “فوربس”، فقد شاركت آلينا خلال الموسم (2019-2020) في نحو عشرين عرضا خارج روسيا.

وتجني آلينا زاغيتوفا إرادات لائقة من الصفقات الإعلانية، في وجه العلامة التجارية “Puma” للملابس الرياضية، وشركة مستحضرات التجميل “Shiseido”، وغيرها من الشركات، وتتراوح قيمة كل عقد إعلاني من 100 إلى 200 ألف دولار سنويا.

بينما حصلت البطلة الروسية على 25 ألف دولار، مقابل مشاركتها في بطولة الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد في فرنسا واليابان وفي البطولة النهائية، وتمتلك حق الحصول على منحة رئاسية تقدر بـ 52 ألف روبل.

يذكر أن آلينا البالغة من العمر 17 عاما، فازت بجميع الألقاب في التزحلق الفني على الجليد، وقررت في ديسمبر 2019، تعليق مسيرتها الاحترافية، والمشاركة في عرض “الجميلة النائمة” لبطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا.

المصدر: وكالات