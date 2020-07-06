ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عبد الحميد الفاخري إن مواطني المنطقة الجنوبية ما زالوا يقيمون المناسبات الاجتماعية والأسواق مزدحم والحياة تسير بصورة اعتيادية دون وعي بالوضع الوبائي المتفاقم.

الفاخري وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الاثنين أوضح أن الإجراءات الاحترازية لمجابهة الوباء أصبحت معروفة والمركز بيّن أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم الازدحام وإقفال المقاهي والمطاعم والأسواق، منوها بأن كل هذه الإجراءات لم تنفذ.

وبيّن مدير المركز أن الجهات الأمنية بالمنطقة غائبة تماما فليس هناك تنفيذ لأي حظر والأعداد في تزايد مستمر وقد تجاوزت 500 حالة وحالات الشفاء 91 والوفيات 19.