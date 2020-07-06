فرنسا – أكد مصدران مقربان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدرين أن ماكرون ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس اجتمعا في قصر الإليزيه امس لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان ماكرون قد عين كاستيكس رئيسا للوزراء يوم الجمعة الماضية خلفا لإدوار فيليب، الذي تقدم في وقت سابق من نفس اليوم باستقالته.

وأعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق قضائي ضد فيليب ووزيري التضامن والصحة في حكومته على ذمة التقصير في إدارتهم أزمة جائحة كورونا في البلاد.

المصدر: “رويترز”