بروكسل – أظهرت تقديرات رسمية، اليوم الاثنين، أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو الماضي بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمئة في مايو الماضي مقارنة مع أبريل الماضي في أكبر زيادة منذ العام 1999.

والزيادة أكبر من توقعات السوق، التي كانت تشير إلى ارتفاع نسبته 15 بالمئة، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو الماضي منخفضة بنسبة 5.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات “يوروستات” أن الارتفاع في مايو الماضي عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمئة في أبريل الماضي و10.6 بالمئة في مارس الماضي.

المصدر: “رويترز”