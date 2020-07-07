الإمارات العربية – أعلنت السلطات الإماراتية أنها تعتزم فحص مليوني شخص أو نحو 20% من السكان على مدى الشهرين المقبلين مع عودة معدل الإصابة بفيروس كورونا للارتفاع في أعقاب تخفيف إجراءات العزل العام.

وقالت آمنة الشامسي، المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية في تصريح عبر “تويتر” أمس الاثنين: “الأرقام والحالات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا طفيفا في حالات الإصابة اليومية على عكس ما شهدناه الأسبوعين الماضيين من انخفاض في عدد الحالات، وهذه الزيادة تبعث على القلق، وتعكس تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات”.

وحسب المسؤولة فإنه سيتم “إجراء أكثر من مليوني فحص كوفيد-19 خلال الشهرين المقبلين، ضمن خطة توسيع الفحوصات ولضمان تغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة”.

وسجلت الإمارات 528 حالة إصابة جديدة بالمرض أمس الاثنين لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 52068 حالة إلى جانب وفاة 324 شخصا. وتراجع معدل الإصابة اليومي من ذروة تجاوزت 900 في نهاية مايو إلى ما بين 300 و400 في المتوسط. لكن المعدل زاد في عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 700.

ورفعت الإمارات، مركز التجارة والسياحة الإقليمي، في 24 يونيو حزيران حظر التجول الذي كان مفروضا في أنحاء البلد منذ منتصف مارس. وأعادت تدريجيا فتح الأنشطة التجارية والأماكن العامة ومن المنتظر أن تفتح دبي أبوابها مجددا أمام الزوار الأجانب اليوم الثلاثاء.

المصدر: “رويترز”