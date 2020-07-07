البرلمان المصري: من يقترب من ثروات مصر في البحر المتوسط ستقطع رجله

البرلمان المصري: من يقترب من ثروات مصر في البحر المتوسط ستقطع رجله

مصر – اكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال إن هناك منطقتين في مصر واعدتين بالبترول والغاز الطبيعي، وهما البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى أن ذلك يفسر النزاعات في البحر المتوسط.

وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، إلى تحرك الأساطيل وتحرش بعض الخارجين على القانون بالبحر الأبيض لما تمتاز به المنطقة من ثروات.

وتابع: “نحن نملك السيادة كاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن الحدود الإقليمية لمصر، ولن نقبل بأي مساومة، وكل من يقترب من هذه الحدود ستُقطع رجله”.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، قد وافقت على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في حال تعرض مصر للخطر.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة “بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، حيث سيتم عقد الاجتماع في حال تعرض الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك”.

يأتى مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية