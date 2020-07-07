ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن منطقة الشرق الأوسط تشهد استمرار لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية لقوى إقليمية تهدف لمد نفوذها وفرض سيطرتها على عدد من الدول العربية سواء عبر التدخل العسكري تارة أو نقل العناصر الإرهابية تارة أخرى.

شكري وفي كلمة له بالدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عُقد برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية الأردن ومستشار الدولة وزير خارجية الصين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أشار إلى أن جامعة الدول العربية أصدرت قرار في دورتها غير العادية المنعقدة في الـ22 من شهر يونيو الماضي بشأن تلك التدخلات لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا والذي أكد على الرفض الكامل للتدخلات الأجنبية والمطالبة بخروج القوات الأجنبية.

كما تطرقت الكلمة إلى مخاطر الإرهاب والتطرف التي تُهدد المجتمع الدولي وتُمثل تحديًا ضخمًا للمنطقة بما يتطلبه ذلك من أهمية التأكيد من خلال المنتدى العربي الصيني على التضامن المشترك لمكافحة الإرهاب عبر مقاربة شاملة لا تُميز بين مُرتكبي جرائمه ومن يقدمون له أي شكل من أشكال الدعم أو يوفرون ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية.