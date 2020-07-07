مصر – عادت العملة الأمريكية للتراجع أمام نظيرتها المصرية، حيث انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في بعض البنوك المصرية إلى دون مستوى الـ16 جنيها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد تراجع الدولار في بنك القاهرة بواقع 4 قروش لينخفض دون مستوى الـ16 جنيه.

وسجل الدولار في بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

في حين تراجعت العملة الأمريكية بواقع قرشين في بنكي الأهلي المصري ومصر. وبلغ سعر الدولار نحو 16.01 جنيه للشراء، و 16.11 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وكان سعر الدولار يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.

واتخذت مصر في نوفمبر 2016 قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 8.85 إلى 17.14 جنيه، ويواصل بعدها رحلة الصعود حتى سجل أكثر من 19 جنيه في ديسمبر 2016، لكنه عاد للتراجع منذ نهاية 2019 ليصل إلى 15.5 جنيه.

وتعرضت العملة المصرية لضغوطات مع اندلاع أزمة كورونا، حيث تراجعت إيرادات السياحة المصرية، أحد المصادر الرئيسية للدولار.

المصدر: وكالات