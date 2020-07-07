العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

وبحث صالح خلال استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وذكر بيان رئاسي أن “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا”.

وأكد الجانبان وفقا للبيان، “على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة المواطنيين بشكل عادل”.

المصدر: RT