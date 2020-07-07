يبيا – أعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن ما تقوم به تركيا من “عربدة” في منطقة الشرق المتوسط ودعم المنظمات الإرهابية خاصة داعش والقاعدة وكذلك جبهة النصرة أدى إلى قلب موازين القوة في الصراع بين الليبيين في المنطقة الغربية.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز” المصري أمس الاثنين أوضح أن تركيا قامت بتدخل مباشر لإذكاء الصراع المسلح الدائر في المنطقة الغربية من الأراضي الليبية بإستخدام بوارجها الحربية الراسية على السواحل الليبية وجلبت مرتزقة سوريين أغلبهم من أعضاء المنظمات الإرهابية العاملة في دولة سوريا.

وأشار إلى أن تركيا تمارس عدوانها على ليبيا والجيش الليبي المحروم دوليا من التسلح،لافتاً إلى أن هذا الأمر جعل الشرعية الليبية المتمثلة في البرلمان المنتخب من كل الليبيين والقيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا يتوجهون إلى إخوتهم العرب بطلب المساعدة وإلى الجامعة العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك دفاعا عن دولة عضوا في الجامعة العربية.