ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري إن مختبر المركز في المدينة قام بفحص 2421 عينة حتى يوم أمس الاثنين، موضحا أن إجمالي عدد الإصابات التراكمية بالمنطقة الجنوبية بلغ 503 إصابة.

الفاخري وفي تصريح لمكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كشف عن تفاصيل إصابات كورونا داخل المنطقة الجنوبية، موضحا أن الحالات النشطة بالمنطقة بلغت 392 حالة نشطة أي بنسبة 55 % من الإصابات على مستوى ليبيا.

وأضاف أن عدد الوفيات في المنطقة الجنوبية بلغ 19 حالة وفاة بمعدل وفاة حالة كل يومين، مشيرا إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 92 حالة شفاء.

وبيَن أن معدل فئة كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة هي الفئة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الجنوبية.

وعن الفئة العمرية ، قال الفاخري إن فيروس كورونا أصاب كل الفئات العمرية بالمنطقة الجنوبية فأصغر حالة عمرها 4 اشهر وأكبر حالة عمرها 93 سنة.

كما أكد أن هناك 19 حالة موجبة تعود لعناصر طبية وطبية مساعدة فضلا عن عمالة خدمات تنظيف من الجنسية الأفريقية داخل مركز سبها الطبي.

وقال إن أعلى نسبة إصابة بالمنطقة الجنوبية سجلت يوم السبت الماضي بتسجيل 42 حالة موجبة من إجمالي 180 عينة تم فحصها، مشيرا أن هذه النسبة تعني أن معدل الإصابة في المنطقة الجنوبية 100 إصابة في اليوم لكل 450 إلى 500 عينة في حال تم تشغيل مختبر مكافحة الأمراض فرع سبها بكل طاقته وتوفرت له المشغلات الخاصة للكشف عن الفيروس.

وعن متابعة الحالات المصابة، قال الفاخري إن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا رفضت المكوث في غرف العزل المخصصة كما أن هناك عائلات مخالطة لحالات مؤكدة رفضت أخذ عينات ومسحات أنفية للتأكد من حالتها في إشارة منه إلى مساهمتهم في انتشار المرض بالمنطقة.

وعن إجراءات الحظر ،قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها إنه لا يوجد تطبيق لحظر التجول من قبل الجهات الأمنية المختصة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة وتطبيق حظر التجول في إشارة لتفاقم الوضع الوبائي بالمدينة .