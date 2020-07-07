ليبيا – استعرض رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري خلال إجتماع عقده أمس الاثنين مع وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز الموقف العام لوزارة التعليم منذ بداية أزمة جانحة كورونا.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم الليبية الإجراءات المتخذة والتي ساهمت بشكل كبير في مكافحة جائحة كورونا على مستوى البلاد وما تتطلبه المرحلة القادمة لاستكمال الرسالة التعليمية.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل يضم اللجنتين العليا والطبية الاستشارية لمكافحة كورونا مع وزارة التعليم لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ أعمال الامتحانات في ظل تدابير وقائية واحترازية وإمكانيات طبية لازمة وضرورية.