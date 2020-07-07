ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس منشورًا موقعًا بختم المصرف الرئيسي لدى الصديق الكبير بيانات عن ما تم تخصيصه وإنفاقه خلال النصف الأول من العام الجاري من يناير الى يونيو 2020 .

وفي هذا المنشور الذي تابعته المرصد فقد بلغ إجمالي ما خصص لوزارة الصحة 1.5 ملیار دینار، تشمل مبلغ 481 مليون دينار لمجابهة وباء کورونا، ومبلغ 496 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، وقد تم تنفيذهما ، كما تشمل مبلغ 512 مليون دينار عن عمليات تحت الإجراء وردت لصالح ذات الوزارة .

ولا يتضمن هذا البيان مرتبات شهر يونيو حيث وردت يوم الخميس 2020/7/02 وباشرالمصرف تنفيذها فور ورودها فيما بلغت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة حوالي 7 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 5.036 مليار دينار .

ومن هذا المبلغ يوجد 2.871 مليار دینار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، ومبلغ 2.165 مليار دينار حصيلة صادرات نفطية خلال ذات الفترة، منها 63 مليون دينار عن شهر يونيو فقط.

في المقابل لم ترد أي إيرادات عن قطاع الاتصالات خلال نفس الفترة، وتم توريد مبلغ 228 مليون دينار في فبراير 2020 يمثل إيرادا مستحقا عن عام 2019 .

أما إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال ذات الفترة فقد بلغ مبلغ 11.6 ملیار دینار وكانت المفاجئة أنه قد خصص منها مبلغ 1.050 مليار دينار لتمويل نفقات الباب الثالث ” التنمية” من الترتيبات المالية خلال الفترة، ومبلغ 10.5 مليار دينار مخصصة لسداد الدين العام.

و تم خلال الفترة تحويل مبلغ 1.2 مليار دينار لحساب الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 بشأن تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة تمول من فائض رسوم بيع النقد الأجنبي عن سنة 2018 .

ونبّه مصرف ليبيا المركزي إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 54% ودعا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تحصيلها.

وشمل إنفاق الباب الرابع مبلغ 496 مليون دينارللإمداد الطبي عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء کورونا، 1.7 مليار دينار للمحروقات، 360 مليون دينار للكهرباء. 115 مليون دینار للمياه والصرف الصحي 200 مليون دينار للنظافة العامة.

أمازالعجز في إيرادات النقد الأجنبي فقد بلغ مبلغ 4.3 مليار دولار خلال الفترة تم تغطيته من إحتياطيات مصرف ليبيا المركزي ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي مبلغ 3.6 مليار دولار منها مبلغ 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019، في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة مبلغ 7.935 مليار دولار، موزعة على النحو االتالي :

أ. مبلغ 5.170 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل: (81 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر.3.634 مليار دولار للإعتمادات. 1.455 مليار دولار لحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين).

ب. مبلغ 2.765 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 838 مليون دولار تشمل: (مصروفات القضايا الخارجية ، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية). ومبلغ 1.552 ملياردولار للمؤسسة الوطنية للنفط ( تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة) ومبلغ 375 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

المرصد – متابعات