روسيا – افاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأسف لصدور قائمة عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا.

وأكد بيسكوف، أن موسكو ستطبق، مبدأ المعاملة بالمثل بالحجم والقدر الذي يتوافق مع مصالح روسيا الاتحادية.

وأضاف ممثل الكرملين: “لا يسعنا إلا أن نعرب عن أسفنا، على مثل هذه الخطوات غير الودية. وبطبيعة الحال، سنتصرف وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وسنتخذ القرارات اللازمة بالمثل وبالحجم والقدر الذي يتوافق مع مصالح روسيا”.

في وقت سابق، نشرت السلطات البريطانية ما يسمة بـ”قائمة ماغنيتسكي” الخاصة بها، تضمنت عقوبات بحق شخصيات رسمية في النيابة العامة ولجنة التحقيق والقضاء الروسي. ومن بين هذه الشخصيات، ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق في روسيا.

يذكر أن ما يسمى بـ”قائمة ماغنيتسكي”، قائمة تدرج فيها واشنطن، ومن يدور في فلكها من تتهمهم بـ”الضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي” الذي قضى في حبسه الاحترازي سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي، تتهمه روسيا بالعمالة لمخابرات بلاده، وتطالب بتسليمه لها.

المصدر: نوفوستي