ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن إيطاليا تدعم بقوة الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتسعى للتهدئة وإنهاء حالة الصراع في البلاد.

المريمي أشار في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين إلى أن المستشار صالح يستعد لزيارة روما بناء على دعوة من السلطات الإيطالية لمناقشة الحل السياسي في ليبيا واستئناف تصدير النفط، لافتاً إلى أن إيطاليا يهمها ما يحدث في ليبيا وتتأثر بشكل مباشر بتطورات الأحداث فيها.

وأفاد أن المستشار صالح سيناقش مع الحكومة الإيطالية مبادرته التي طرحها في وقت سابق لإنهاء الأزمة في البلاد إضافة إلى إعلان القاهرة بشأن وقف إطلاق النار والتدخل العسكري التركي في ليبيا.

أما فيما يتعلق في ملف النفط والغاز لفت إلى أن الأطراف الليبية والمجتمع الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن إعادة تصدير النفط وإنهاء إقفال الحقول والموانئ النفطية بالتنسيق مع قيادات القبائل في ليبيا.

وأضاف أن ذلك تم بعد الاتفاق على إيداع إيرادات النفط في حساب معين والتوزيع العادل لهذه الإيرادات على فئات الشعب الليبي.