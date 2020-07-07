الصين – لم تبلغ سلطات بكين، عن تسجيل إصابات محلية مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، يوم أمس الاثنين.

وقالت لجنة الصحة لبلدية بكين، الثلاثاء في تقريرها اليومي، إنه لم يتم الابلاغ عن حالات جديدة مشتبه فيها، وأن أربعة أشخاص خرجوا من المستشفى بعد شفائهم يوم الإثنين.

وفي الفترة من 11 يونيو إلى 6 يوليو، أبلغت المدينة عن 335 حالة مؤكدة منقولة محليا، من بينها 320 مريضا لا يزالون في المستشفى، و 15 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة القول، إن هناك 31 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

المصدر: وكالة شينخوا