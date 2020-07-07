روسيا – كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن مواهبها الفنية والأدبية، علاوة على قدراتها الدبلوماسية، ووعدت بعرض مقطوعات موسيقية على الجمهور كتبت هي لها كلمات أغانيها.

وقالت في مقابلة مفتوحة: “لدينا بالفعل مقطوعتان موسيقيتان جاهزتان … منذ حوالي ستة أشهر، كان ذلك في خريف عام 2019، حيث أعلن الراديو الروسي عن مسابقة Lezginka للرقص القوقازي، وكان هناك نص، وأنا أحب حقا Lezginka. وقد جرت المسابقة، وفازت فرقة من أحد المناطق الروسية فيها”.

وذكرت زاخاروفا أن مواعيد إنتاج هاتين الأغنيتين تغيرت بسبب الصعوبات اللوجستية الناشئة عن وباء الفيروس التاجي.

وأضافت: “لكن الأغنية جاهزة وأعتقد أنها ستقدم قريبا. هناك أغنية أخرى. وهي مكتوبة في نوبة من العواطف المطلقة وستؤديها أحد أشهر المطربات لدينا، وهي مثيرة جدا للاهتمام، وغامضة جدا، مما تسبب في الكثير من الجدل والنقاش حولها”.

وأردفت زاخاروفا: “لقد وجدت هذه المطربة نفسها الآن أيضا وسط حادث عائلي درامي، ولهذا السبب على وجه التحديد ولدت السطور. كل ذلك حدث بالصدفة ، لكن فجأة تحولت الكلمات إلى أغنية. لقد أرسلت إليها هذه السطور وبعد يومين أرسلت لي الأغنية جاهزة”.

في أبريل الماضي، نشرت زاخاروفا فيديو لأغنية “إلى الحد الأقصى” للمطرب رمكسيم فادييف والمغنية فاليريا في حسابها على “فيسبوك”. وأشارت في أحد تعليقاتها عليها إلى أنها مؤلفة كلمات هذه الأغنية.

المصدر: “نوفوستي”