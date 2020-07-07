إسبانيا – يخطو نادي ريال مدريد بثبات للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، للمرة الأولى منذ العام 2017، وتجريد غريمه التقليدي برشلونة من اللقب الذي سيطر عليه في آخر موسمين.

ويتربع ريال مدريد على قمة جدول ترتيب “الليغا”، برصيد 77 نقطة بفارق أربع نقاط عن الفريق الكتالوني، وذلك قبل أربع جولات من إسدال الستار على هذا الموسم من المسابقة.

وسيواجه الريال في الجولات الأربع المقبلة، ألافيس، وغرناطة، وفياريال، وليغانيس، فيما سيلعب “البارسا” ضد إسبانيول، وبلد الوليد، وأوساسونا، وألافيس على الترتيب.

وعلى الورق تبدو حظوظ الفريقين كبيرة للفوز بجميع مبارياتهما، ولكن الريال سيحسم اللقب حتى لو أهدر بعض النقاط.

سيناريوهات تتويج ريال مدريد

– سيتوج “لوس بلانكوس” بالدوري في حال فوزه بثلاث مباريات من الأربع المتبقية بغض النظر عن نتائج برشلونة.

– يحتاج الريال إلى ثماني نقاط من 12 المتاحة للتتويج باللقب بغض النظر عن نتائج برشلونة، أي أن الفريق الملكي بحاجة إلى فوزين وتعادلين.

– أي تعثر لرفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعزز فرص كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لحسم الدوري مبكرا.

– لو تساوى الريال و”البارسا” في عدد النقاط مع نهاية الموسم، فإن الفريق الملكي سيتوج باللقب بحكم أفضليته على الفريق الكتالوني في المواجهات المباشرة.

المصدر: RT