الفلبين – نشر أحد مستخدمي “تويتر” الأسبوع الماضي صورة لخفاش “بحجم الإنسان” عثر عليه في الفلبين، معلقا رأسا على عقب من سقف أحد المنازل، ما أثار مخاوف بعض مستخدمي الإنترنت.

وتظهر الصورة خفاشا عملاقا من نوع “الثعلب الطائر ذو التاج الذهبي العملاق”، وهو خفاش كبير يأكل الفاكهة ويعود أصله إلى الأرخبيل الآسيوي.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الثدييات الطائرة يمكن أن يكون له جناح يصل طوله إلى 5.5 أقدام (نحو 160 سم)، أي أعلى بقليل من متوسط طول النساء في المملكة المتحدة، لكن الخفافيش تنمو فقط لتصل إلى ارتفاع حوالي قدم (نحو 30 سم).

وفي حين أن هذا النوع من الخفافيش يعد كبيرا، إلا أنه من المؤكد لا يصل إلى “حجم الإنسان” من حيث الارتفاع، كما ظهر في الصورة التي نشرها المستخدم @AlexJoestar622 عبر “تويتر”.

واعتمد المصور على تقنية المنظور القسري بطريقة ذكية للحصول على صورة الخفاش بالحجم البشري، وهي تقنية تعتمد أبعادا معينة في تكوين الأشكال، والتي ينتج عنها صور مثل تلك اللي يلتقطها الناس وهم يحاولون دفع برج إبيزا المائل، وبالتالي يمكن للخفاش عن طريق هذه التقنية أن يبدو أكبر بكثير مما هو عليه بالفعل، كما هو في الصورة التي انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت.

ولم يمنع هذا التوضيح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الخوف ومشاركة الصورة، التي تم نشرها في البداية على Reddit قبل عام، والتي أعيد نشرها على “تويتر” أكثر من 105 آلاف مرة، فضلا عن تحقيقها ما يزيد عن 263 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.

وقال أحد مستخدمي الإنترنت: “هذا الخفاش أطول مني وأنا أشعر بالرعب والإعجاب بنفس القدر”. واعترف آخر قائلا: “يا إلهي، سأشعر بالرعب إذا رأيت أحد هؤلاء”.

في المقابل، أشار مستخدم آخر في تعليق على الصورة قائلا إن هذا النوع من الخفافيش ليست في الحقيقة بهذا الحجم، موضحا: “إنها تأكل الفاكهة، الجوافة بشكل خاص. إنها لطيفة حقا”.

المصدر: ديلي ميل