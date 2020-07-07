كوريا ج – أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تقديم نحو 4 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لأربع عشرة دولة تواجه أزمة غذائية بسبب انتشار الجراد الصحراوي في آسيا وإفريقيا.

ومن بين الدول المستفيدة من هذه المساعدات، اليمن وباكستان وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان.

وستقدم الحكومة الكورية الجنوبية هذه المساعدات إلى تلك الدول عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

ومن المقرر أن تستخدم هذه المساعدات ليس فقط لأنشطة المراقبة المسبقة والسيطرة على انتشار الجراد الصحراوي، ولكن أيضا في صورة مساعدة غذائية للبلدان التي تعاني من صعوبات متزايدة بسبب الفيضانات وعدوى كوفيد-19.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، يعاني أكثر من 25 مليون شخص من أزمة الغذاء في شرق إفريقيا وحدها، علما أن نحو 11 مليون شخص من بينهم تضرروا مباشرة بسبب الأسراب الهائلة من الجراد.

المصدر: “يونهاب”