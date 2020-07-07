ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب يوسف العقوري اتصالا هاتفياً مع رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي.

العقوري أكد في اتصاله على أهمية دور الجامعات كمراكز علمية في دعم القرار السياسي وهو جزء من دورها تجاه المجتمع.

وأعرب العقوري عن رغبة اللجنة في وضع برنامج للتعاون مع جامعة طبرق في عدد من الملفات البحثية التي تهم اللجنة والاستفادة من رأي الأكاديميين ذوي الاختصاص وهو ما يعد تطوير مهم لعملية صناعة القرار في ليبيا حيث سيوسع من دائرة اتخاذ القرار ويواكب عملية اتخاذها بأكثر دول العالم تقدماً.

كما عبر العقوري عن تقديره لمركز البحوث في جامعة طبرق وما يقوم به من مساهمة كبيرة تجاه المدينة وتطلعه للاستفادة من الخدمات البحثية التي يقدمها في مختلف المجالات وإقامة المشاريع البحثية المشتركة والاستبيانات في المسائل التي تحتاجها اللجنة.

وأشار إلى أهمية دور أقسام اللغات المختلفة في نشر اللغات التي ستكون جسوراً لنقل التقنية والمعرفة من الدول الأكثر تقدماً.

بدوره رحب رئيس الجامعة بالتعاون مع لجنة الخارجية وتزويدها بالأبحاث المطلوبة حول القضايا المختلفة، مؤكداً التزام الجامعة تجاه المجتمع وأن الدعم الاستشاري هو أبرز واجباتها.