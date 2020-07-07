بغداد – أعربت السفارة الأمريكية، وسفير الاتحاد الأوروبي في بغداد عن تعازيهما بمقتل الخبير الأمني والباحث العراقي هشام الهاشمي الذي اغتاله مسلحون أمام منزله شرقي بغداد مساء الاثنين.

وقالت السفارة في بيان صحفي: “نعرب عن عميق حزننا جراء الاغتيال الجبان الذي طال الأكاديمي المحترم الدكتور هشام الهاشمي”.

وأضاف البيان: “نقدم خالص تعازينا لأسرة الفقيد وللشعب العراقي للخسارة المأساوية لهذا الكنز الوطني العراقي، وندعو الحكومة إلى الإسراع في تقديم المسؤولين عن اغتياله إلى العدالة”.

من جهته، كتب سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث في تغريدة على “تويتر”: “نشارك عائلة وأصدقاء الدكتور هشام الهاشمي حزنهم على وفاته.. يجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة”.

المصدر: RT