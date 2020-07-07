ليبيا – دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالموضوعية تجاه بلاده، مؤكداً رفضهم ما وصفها بـ” السياسات المتحيزة” ضدهم .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أمس الإثنين وفقاً لوكالة “الأناضول” عقب لقائه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أنقرة.

وقال أكار: “تبني الاتحاد الأوروبي مقاربة موضوعية بعيدة عن التحيز ضد تركيا سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين” ، مشيراً إلى أنه تبادل وجهات النظر مع بوريل حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها ليبيا وسوريا.

كما لفت إلى أنه تم إطلاع بوريل على المعلومات اللازمة، التي تفند ما وصفها بـ” ادعاءات ” باريس حول قيام سفن تركية بـ”التحرش” بسفينة فرنسية في البحر المتوسط والتي سبق أن تم اطلاع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها.

ولفت إلى أن الحلفاء الفرنسيين بوسعهم الاطلاع على تلك الوثائق والمعلومات المرسلة إلى الناتو وعند تقييمها ستتضح الحقائق بصورة كاملة وفقاً لقوله.

كما اختتم حديثه قائلاً:” أود أن يعلم الأصدقاء الفرنسيون أننا ننتظر اعتذارا منهم”.