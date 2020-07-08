أسعار النفط تتراجع وسط تخوف من فقدان السيطرة على كورونا

أسعار النفط تتراجع وسط تخوف من فقدان السيطرة على كورونا

فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات امس المبكرة، وسط تخوفات من فقدان سيطرة حكومات دول رئيسة كالولايات المتحدة والهند والبرازيل، على تفشي وباء كورونا.

وارتفعت حدة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم – خلال الشهر الجاري، بعد تراجع الإصابات في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وبينما كان معدل الإصابات بالفيروس في الولايات الأمريكية، 36 ألف إصابة يوميا خلال الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الماضي، صعد الرقم خلال الشهر الجاري، وسجل ذروته عند 57 ألف إصابة جديدة في يوم واحد بتاريخ 3 يوليو/ تموز.

وبحلول الساعة (09:15 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.2 بالمئة أو 55 سنتا إلى 42.61 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.09 بالمئة أو 39 سنتا إلى 40.15 دولارا للبرميل.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 18 مليون برميل يوميا في الأوضاع الطبيعية، تراجع إلى متوسط 15 مليونا حاليا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتأثر الطلب العالمي على النفط الخام سلبا، بتفشي فيروس كورونا، وسط استمرار لتضرر الطلب العالمي، وتراجع حاد في حركة الطيران العالمية بنسبة 70 بالمئة بالمتوسط، مقارنة مع الظروف الطبيعية.

وكالات