انجلترا – أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدافع توتنهام إيريك داير أربع مباريات، بعد شجاره مع أحد المشجعين في مارس الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الأربعاء: “تقرر إيقاف إيريك داير أربع مباريات بأثر فوري، وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني مع تحذيره من تكرار التصرف في المستقبل”.

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن داير، أقر بأن تصرفاته لم تكن ملائمة لكن نفى تهديد المشجع.

وتشاجر داير مع أحد المشجعين في مدرجات ملعب توتنهام، بعد خسارة الفريق اللندني أمام نوريتش سيتي، بركلات الترجيح في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، في مارس الماضي.

وظهر داير في لقطات بعد نهاية تلك المباراة، وهو يقفز فوق المقاعد للاشتباك مع مشجع قبل أن يمنعه أفراد الأمن ومشجعون آخرون.

المصدرر: رويترز