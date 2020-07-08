الولايات المتحدة – واصل الذهب صعوده، امس، مقتربا من 1800 دولار، مع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا في الولايات المتحدة.

وبلغت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1796.70 دولار للأوقية، مرتفعة بنسبة 0.7 بالمئة بحلول الساعة 17:35 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2011.

وزاد سعر الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.89 بالمئة، إلى 1809.30 دولارات.

وارتفع الطلب على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا مع اتساع نطاق تفشي جائحة كورونا، ما عزز آمال المستثمرين بمزيد من سياسات التيسير النقدي وإجراءات التحفيز.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مجلس الذهب العالمي، إن الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب حول العالم، زادت حيازتها من المعدن النفيس بنسبة 2.7 بالمئة (تعادل 104 أطنان) على أساس شهري خلال يونيو/حزيران الماضي، لتسجل تدفقات إيجابية للشهر السابع على التوالي وسط تداعيات كورونا.

وأضاف مجلس الذهب، في تقريره الشهري، أن حيازة الصناديق ارتفعت بمقدار 734 طنا خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 3621 طنا بقيمة 205.8 مليارات دولار بنهاية يونيو.

ولفت إلى أن “معدلات الإصابة المتزايدة في بعض أنحاء العالم، خاصة بالولايات المتحدة، تشير إلى أن المستثمرين يواجهون مخاطر متزايدة وعدم يقين”.

وكالات