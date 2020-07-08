ليبيا – عقد رئيس الرئاسي فائز السراج اجتماعا أمس الثلاثاء لبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تستكمل بالنظر لما مر بالبلاد من ظروف استثنائية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة إضافة للمشاريع الجديدة التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين حسب المصدر.

واكد السراج خلال الاجتماع على أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة وأن تكون هذه العودة منطلقاً لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين تشمل القطاع الخاص في ليبيا.

كما حضر الاجتماع وزير تخطيط الوفاق طاهر الجهيمي ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي وإدارة القضايا وديوان المحاسبة وسوق الأوراق المالية.