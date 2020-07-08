الإمارات العربية – حثت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين والمقيمين على اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في البلاد، وعدم تداول الشائعات والمعلومات غير الرسمية.

وقالت الصحة الإماراتية عبر “تويتر” امس: “نوجه عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية”.

وفي وقت سابق نشرت الوزارة منشورا حذرت فيه من التعرض لأشعة الشمس على أمل أنها تساعد على التخلص من فيروس كورونا.

وأكدت أن الشمس أو درجات الحرارة الأعلى من 25 درجة مئوية لن تمنع أو تعالج مرض كوفيد-19.

وسجلت الإمارات الثلاثاء 532 إصابة بالفيروس و993 حالة شفاء منه، بحيث بلغت حصيلة الإصابات 52600 حالة، من بينها 326 وفاة و41714 حالة شفاء.

المصدر: RT