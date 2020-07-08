الولايات المتحدة – زادت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط في الولايات المتحدة عامي 2020 و2021.

وزادت توقعات الوزارة للإنتاج في العام الحالي، التي نشرتها في يوليو بالمقارنة مع توقعاتها السابقة، بمقدار 70 ألف برميل يوميا، إلى 11.63 مليون برميل، و170 ألف برميل يوميا، إلى 11.01 مليون برميل للعام المقبل.

وتتوقع وزارة الطاقة انخفاض الإنتاج في عام 2020 بنسبة 4.9% بالمقارنة مع العام الماضي، وبنسبة 5.3% في العام المقبل، حيث بلغ حجم الإنتاج في العام الماضي 12.23 مليون برميل في اليوم.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن انخفاض الإنتاج النفطي في 2020 سيكون الأول من نوعه منذ عام 2016، مضيفة أن الانخفاض سيستمر في النصف الأول من عام 2021، قبل تسجيل ارتفاع في النصف الثاني من العام القادم بفعل ظروف اقتصادية ملائمة أكثر.

وتشير المعطيات الأولية لوزارة الطاقة إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بلغ 11 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج في يوليو 11.4 مليون برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي