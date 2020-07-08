تونس – قررت وزارة الطاقة التونسية، إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء..

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنّه تمّ التخفيض في أسعار البنزين الخالي من الرصاص بـ 30 مليما (0.030 دينارا)، ليصبح السعر الجديد 1.945 دينار للتر الواحد.

وتمّ التخفيض في أسعار الديزل بـ 25 مليما (0.025 دينارا) ليصبح السعر 1.725 دينار للتر الواحد، والتخفيض في سعر الغاز العادي بـ 20 مليما (0.020 دينارا) ليصبح السعر 1.490 دينارا للتر الواحد.

وهذا التخفيض هو الرابع الذي قامت به الحكومة التونسية منذ بداية السنة الحالية.

الدولار الواحد = 2.85 دينار تونسي.

الأناضول