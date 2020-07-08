ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن تركيا أنهت سيادة الدولة الليبية بجلب عدد كبير ومهول من المرتزقة السوريين الذين معظمهم من ضمن المنظمات الإرهابية التي تعيث في سوريا فساداً والتي سبق للمجتمع الدولي أن صنفها منظمات إرهابية.

العباني شدد في تصريح لصحيفة” الإتحاد” أمس الثلاثاء على أن ما يدور في ليبيا يمكن وصفه بأنه عملية نقل وتمركز للإرهاب في ليبيا خاصة أن ليبيا تتمتع بصحراء كبيرة يمكن للإرهاب أن يستعملها مركزاً لعملياته وكذلك الشاطئ الليبي الذي يمتد لحوالي 1890 كيلومتراً على البحر المتوسط يجعل منه بؤرة لتهديد الدول المطلة على البحر المتوسط.

وأكد على أن دول الساحل تؤكد رفضها للإرهاب وتؤكد لليبيين ضرورة إيقاف عمليات القتل والحرب وتمركز الإرهاب والجلوس إلى مائدة المفاوضات لأن الحرب لن تأتي بحل للأزمة.

كما لفت إلى أن هذا الموقف أكدت عليه العديد من الدول على رأسها أميركا ودول أوروبية وعربية والتي حذرت من الممارسات التركية التي تدعم حكومة الوفاق بنقل المرتزقة والعناصر الإرهابية مشددين على أن ذلك يحول ليبيا إلى مفرخه جديدة للإرهاب في المنطقة.